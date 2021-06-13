Дочка актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва показала нові кадри зі знаменитої зйомки

З самого першого появи на червоній доріжці з мамою-моделлю Діва захопила всю увагу публіки, адже виявилася мало не повною копією Беллуччі в молодості. Кучерява красуня в безневинному і скромному образі показала досить стриманий і навіть скромний образ.

Тому стиль невинного ангела припав фанатам самої Моніки Беллуччі до душі. Дуже швидко Діва в результаті стала рекламним представником відомих брендів, в тому числі і модних будинків. Заради просування Кассель навіть знялася в літній фотосесії спеціально для dolce gabbana.

У білій сукні і з мінімумом деталей в образі Діва виглядала дуже красиво і витончено, що відзначили під постом:

"Ну що за квіточку😍; краще будь-якого подарунка красивиця️; така ніжна і красива дівчина❤️; краще б ще побачити відео зі зйомки🙌; фанати просять добавки❤️; вона схожа на місяць, так сяє; недоступна Краса; наймиліша дівчинка».

Відзначимо, юна діва тільки набирає популярність в модельному бізнесі, але завдяки зірковим батькам вже отримала кілька контрактів з відомими брендами. На думку фотографів, Діва-вилита Моніка Беллуччі в юності, тому без порівнянь з мамою не обходиться ні дня.

Сама Діва поки що не активничает в соціальних мережах, але її фотографій повно на фан-акаунтах в Instagram. Красуня позувала в домашній обстановці, і в цілому виглядала Діва дуже природно і мило.

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