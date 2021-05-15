Начинающая модель Дева Кассель, дочь актрисы Моники Беллуччи, даже на прогулке с подругой выглядит отлично

Появившись на красной дорожке со своей звездной мамой, чья красота привлекает поклонников до сих пор, девушку определенно ждал успех. Фактически сразу младшая дочь Беллуччи и Касселя стала лицом сразу двух известных брендов, которые даже заключили с юной красавицей контракт.

Теперь девушка начала принимать участие в различных фотосессиях, а на знаковую съемку от всемирно известной компании даже в качестве поддержки взяла свою маму. Хотя девушке только 16 лет, у нее уже есть своя армия поклонников.

Как можно заметить, они публикуют новые фото Девы чуть ли не каждый день, а также следят за обновлениями ее друзей, выискивая новые кадры с девушкой. На одном из таких молодая Кассель в коротких шортах, массивных ботинках и кофте превратилась в настоящую бунтарку. А кудрявые распущенные волосы только сделали ее привлекательнее, напоминая маму в молодости.

В реальной же жизни девушка старается не светиться перед камерами и редко делится личными фото. Недавно поклонники также были опечалены новостью о том, что девушка делилась фото с друзьями в личных сообщениях, а после кадры появились в сети.

«Прекрасная девушка, как ни покрути💓; 🤢🤢 Надеюсь, она была осторожна с окружающими; Прекрасно 😍; Комплимент Bellissima; Это действительно страшно, да, мы можем восхищаться, но делаем это на расстоянии и с уважением, общественный деятель не значит общественное достояние; так быстро повзрослела красавица; мамина радость», - отвечают в сети.

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