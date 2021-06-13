Дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева показала новые кадры из знаменитой съемки

С самого первого появления на красной дороже с мамой-моделью Дева захватила все внимание публики, ведь оказалась чуть ли не полной копией Беллуччи в молодости. Кудрявая красотка в невинном и скромном образе показала довольно сдержанный и даже скромный образ.

Поэтому стиль невинного ангела пришелся фанатам самой Моники Беллуччи по душе. Очень быстро Дева в результате стала рекламным представителем известных брендов, в том числе и модных домов. Ради продвижения Кассель даже снялась в летней фотосессии специально для dolce gabbana.

В белом платье и с минимумом деталей в образе Дева выглядела очень красиво и изящно, что отметили под постом:

«Ну что за цветочек😍; лучше любого подарка красивица️; Такая нежная и красивая девушка❤️; лучше бы еще увидеть видео со съемки🙌; фанаты просят добавки❤️; она похожа на луну, так сияет; недоступная красота; самая милая девочка».

Отметим, юная Дева только набирает популярность в модельном бизнесе, но благодаря звездным родителям уже получила несколько контрактов с известными брендами. По мнению фотографов, Дева - вылитая Моника Беллуччи в юности, поэтому без сравнений с мамой не обходится ни дня.

Сама Дева пока что не активничает в социальных сетях, но ее фотографий полно на фан-аккаунтах в Инстаграм. Красотка позировала в домашней обстановке, и в целом выглядела Дева очень естественно и мило.

Напомним, что 16-летняя дочь Беллуччи в мини-шортах превратилась в улучшенную копию мамы: "Быстро повзрослела".

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