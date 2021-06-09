Відома співачка Віра Брежнєва вразила виглядом у купальнику

Популярна виконавиця звикла розповідати про себе на сторінці в Instagram, а також публікувати особисті кадри з концертів, відпочинку та підготовки до нових заходів. Оскільки віра може похвалитися вельми яскравою зовнішністю і стрункою фігурою.

На новому фото Брежнєва постала в білому відрядно купальнику. Образ вона доповнила насиченою червоною помадою, передає Politeka.net.

"Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон", - написала співачка.

Шанувальники захоплюються видом Брежнєвої. Більш того, в коментарях відзначили, що спершу переплутали її з дочкою.

«На цьому фото нагадали мені юну віру😍, на початку своєї кар'єри", "просто пожааар", "Ух, жарко-жарко, 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 який вид, нереальна краса", "Vera ви еталон жіночності і краси«,» як з старшою донькою схожі 🥰 🥰 🥰 😇 подумала спочатку, що це вона", "ідеальна дівчина. Просто бомба", «Чарівна дівчина», «я думала це ваша старша дочка", "я думала це Соня", "Вірунчик, ти ураган", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Віра Брежнєва має двох дочок - Софію (2001) і Сару (2009).

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