Певица Вера Брежнева, уехавшая жить и работать в РФ, показала танцы в необычном наряде

Как сообщает Politeka.net, артистку пригласили в жюри шоу "Dance Революция". Брежнева на радостях опбликовала видео с умопомрачительными танцами в серебряном костюме на сцене рядом с украинским исполнителем Дмитрием Монатиком. Вера двигает бедрами налево и направо.

"Движуха продолжается 🔥 Не могу представить свою жизнь без музыки и танцев! Уже сегодня на стартует второй сезон уникального шоу "Dance Революция". И я счастлива, что меня снова пригласили в жюри этого проекта, потому этот сезон будет ещё жарче, ещё круче!", - поделилась своими впечатлениями Брежнева.

Монатик тоже прокомментировал зажигательные танцы Брежневой одним словом: "Ааааааауууууучь!!!!🔥🔥🔥🔥"

Пользователи прокомментировали горячие танцы Брежневой: "Кайф", "Ооооооооох, Верунчик!!! Что ты творишь??? 😍😍😍", " Огонь 🔥 👏👏👏", "Какая Пластика 😍 какой наряд😍 обалдеть", "Какой красивый наряд 🔥".

Ранее в Сети появились фото певицы Веры Брежневой со времен, когда она только была в ВИА-Гре и покоряла публику довольно открытыми и пикантными нарядами. Если в 16-летнем возрасте звезда была довольно закомплексована, с короткой стрижкой и ее даже называли настоящим "гадким утенком", то уже через пару лет ей удалось измениться довольно сильно.

Напомним, Вера Брежнева избавилась от знаменитой родинки, как она теперь выглядит