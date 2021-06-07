Відома модель Емілі Ратаковски у прозорому костюмі показала всю силу своєї привабливості

Популярна супермодель нерідко брала участь в зйомках, під час яких повинна була приміряти провокативні наряди. Струнка красуня в інтерв'ю не раз помічала, що тіло жінки має бути природним і не обов'язково його приховувати.

Тому вона не відчуває збентеження перед камерою і з легкістю позує для фотографів в будь-якому запропонованому образі. Найчастіше Емілі підкреслює власну привабливість мінімумом одягу, розставляючи акценти на пишних формах.

У прозорому костюмі з блискітками Емілі покрутилася перед камерою, хвалячись витонченими вигинами. Легкий макіяж підкреслив сяючу шкіру знаменитості, а відсутність укладання зробило її пікантний лук більш природним.

Після пологів Емілі пройшло всього два з половиною місяці, проте зірка не тільки встигла за цей час привести себе в порядок, але ще і схудла до колишніх розмірів. Спочатку Емілі не з'являлася перед камерами і не показувала, як змінилася з появою на світ її первістка.

Однак з настанням літнього сезону супермодель все частіше блищить на публіці несподіваними образами. Не стало винятком і її поява в нюдовом короткій сукні на тонких лямках. Акуратні босоніжки, золоті прикраси і дизайнерська сумочка завершили трендовий лук зірки.

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