Известная модель Эмили Ратаковски в прозрачном костюме показала всю силу своей привлекательности

Популярная супермодель нередко принимала участие в съемках, во время которых должна была примерять провокативные наряды. Стройная красотка в интервью не раз подмечала, что тело женщины должно быть естественным и не обязательно его скрывать.

Поэтому она не чувствует смущения перед камерой и с легкостью позирует для фотографов в любом предложенном образе. Чаще всего Эмили подчеркивает собственную привлекательность минимумом одежде, расставляя акценты на пышных формах.

В прозрачном костюме с блестками Эмили покрутилась перед камерой, хвастаясь изящными изгибами. Легкий макияж подчеркнул сияющую кожу знаменитости, а отсутствие укладки сделало ее пикантный лук более естественным.

После родов Эмили прошло всего два с половиной месяца, однако звезда не только успела за это время привести себя в порядок, но еще и похудела до прежних размеров. Изначально Эмили не появлялась перед камерами и не показывала, как изменилась с появлением на свет ее первенца.

Однако с наступлением летнего сезона супермодель все чаще блистает на публике неожиданными образами. Не стало исключением и ее появление в нюдовом коротком платье на тонких лямках. Аккуратные босоножки, золотые украшения и дизайнерская сумочка завершили трендовый лук звезды.

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