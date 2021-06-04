Відома телеведуча Леся Нікітюк з'явилася перед камерою в шикарному і креативному комбінезоні з чорної сіточки
Відпочинок в Туреччині у зірки в цей раз проходить досить яскраво і дорого. Разом з близькими Леся намагається провести якомога більше хорошого часу.
Нікітюк також вирішила блиснути досить зухвалим вбранням, який показала, опублікувавши пост у своєму акаунті в Instagram.
Комбез з сіточки чорного кольору не тільки не приховав її фігуру, але і підкреслив її принади. Під сітчастим вбранням був гарний чорний відрядний купальник. Свій лук зірка доповнила гарний макіяжем. І додала, що в такому образі вона максимально схожа на фігуристу Кайлі Дженнер.
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"Або все-таки костюм останній шанс?😁 На другій фотці максимально Кайлі Дженнер🙈",- на емоціях зазначила Леся.
Раніше Леся Нікітюк здалася в сукні і кофтині, яку спустила з плечей. Красуня на одному фото розгорнулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці.
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