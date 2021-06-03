Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников яркими кадрами из кустов

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила поделится с поклонниками яркими кадрами в стильной обновке, но место для фото выбрала странное.

Как видно, Леся запечатлена среди высоких и густых зарослей – это комнатные растения, судя по тому, что фото сделано в помещении. Перед камерой телезвезда появилась в стильном зеленом костюмчике, который состоит из мятых широких шорт и свободного пиджака, под которым видно короткий белый топик. Этот наряд подчеркнул изящную фигуру красотки, оголив живот. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она как будто и вправду прячется от объектива.

В подписи к фотографиям Никитюк написала: "Костюм «этим летом ты будешь не одна... ну или следующим». Как вам?". Пользователи ту же принялись активно обсуждать новые снимки телезвезды: "Тебе очень идет", "Леся, костюм очень красивый! Только погладить надо немного", "Леся классная, но костюм без слез не глянешь. Мода называется ''черт знает, что". Классную фигуру прячет, уродует силуэт", "Как всегда, богиня", "Красотка", "Леся, ты где? Ты есть на фото?", "Ну, прямо Тарзаниха", "Какая красивая", "Круто, не надо гладить", "Что это ты задумала в кустиках делать?".

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".