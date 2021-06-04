Известная телеведущая Леся Никитюк появилась перед камерой в шикарном и креативном комбинезоне из черной сеточки
Отдых в Турции у звезды в этот раз проходит достаточно ярко и дорого. Вместе с близкими Леся старается провести как можно больше хорошего времени.
Никитюк также решила блеснуть довольно дерзким нарядом, который показала, опубликовав пост в своем аккаунте в Инстаграм.
Комбез из сеточки черного цвета не только не скрыл ее фигуру, но и подчеркнул ее прелести. Под сетчатым нарядом был красивый черный сдельный купальник. Свой лук звезда дополнила красивый макияжем. И добавила, что в таком образе она максимально похожа на фигуристую Кайли Дженнер.
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"Или всё-таки костюм Последний шанс?😁 На другій фотці максимально Кайлі Дженнер🙈", - на эмоциях отметила Леся.
Ранее Леся Никитюк показалась в платье и кофточке, которую спустила с плеч. Красотка на одном фото развернулась спиной, демонстрируя подтянутые ягодицы.
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