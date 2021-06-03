Співачка Оля Цибульська у яскравому образі розкрила секрет нових тенденцій в моді

35-річна артистка, яка любить жіночні вбрання, насичені кольори й оригінальні аксесуари з'явилася в світі в новому образі, похвалившись незвичайними туфлями. Відповідні кадри зірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Оля постала на зйомках чергового шоу в коротенькій джинсовій сукні та лимонних тулях з гострим носком. Брюнетка похвалилася довгими ніжками, розстебнувши кілька гудзиків на сукні знизу.

"У моду повертаються туфлі з вузькими носами... Чекаю, коли повернуться людські стосунки", - повідомила Цибульська.

Раніше в одному з інтерв'ю Ольга розповідала, якому стилю в одязі віддає перевагу:

"Зараз багато дівчат носять зручний одяг: джинси, футболки, кеди, тобто віддають перевагу стилю casual. Але я відношуся до іншого типу жінок: в моєму гардеробі більше жіночного одягу. Сукні, спідниці, блузки – ось мій рай. Ношу повсякденно і на світські заходи. Вважаю, що дівчатка повинні бути дівчатками".

Нагадаємо, нещодавно Цибульська випустила новий кліп "Я не плачу". Дівчина вибрала найвдаліші кадри з цієї відеороботи, на яких постала в різних образах, і опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, поцікавившись у шанувальників, що їм подобається найбільше. На одному з фото Оля була в чорній силуетній сукні з шаленим розрізом знизу, а також у чорній косусі. Лук доповнили білі босоніжки та великі сонцезахисні окуляри.

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