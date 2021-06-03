Певица Оля Цибульская в ярком образе раскрыла секрет новых тенденций в моде

35-летняя артистка, которая любит женственные наряды, насыщенные цвета и оригинальные аксессуары появилась в свете в новом образе, похваставшись необычными туфлями. Соответствующие кадры звезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Оля предстала на съемках очередного шоу в коротеньком джинсовом платье и лимонных тулях с острым носком. Брюнетка похвасталась длинными ножками, расстегнув несколько пуговок на платье снизу.

"В моду возвращаются туфли с узкими носами... Жду, когда вернутся человеческие отношения", - сообщила Цибульская.

Ранее в одном из интервью Ольга рассказывала, какой стиль в одежде предпочитает:

"Сейчас многие девушки носят удобную одежду: джинсы, футболки, кеды, в общем, отдают предпочтение стилю casual. Но я отношусь к иному типу женщин: в моем гардеробе больше женственной одежды. Платья, юбки, блузки – вот мой рай. Ношу повседневно и на светские мероприятия. Считаю, что девочки должны быть девочками".

Напомним, недавно Цибульская выпустила новый клип "Я не плачу". Девушка выбрала самые удачные кадры из этой видеоработы, на которых предстала в различных образах, и опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, поинтересовавшись у поклонников, что им нравится больше всего. На одном из фото Оля была в черном силуэтном платье с безумным разрезом снизу, а также в черной косухе. Лук дополнили белые босоножки и большие солнцезащитные очки.

Напомним, как выглядит муж Цибульской, которого она скрывает много лет

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