Известная украинская певица Ольга Цибульская показала свои образы для клипа

Как пишет Politeka.net, Ольга Цыбульская стала популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила клип на песню "Я не плачу" и продолжает его продвигать в Инстаграм.

В этот раз Оля опубликовала фото, на котором показалась в черном платье. Девушка стояла под душем, поглаживая волосы руками. Цибульская добавила еще несколько фото, на которых показала себя в других образах.

"1/2/3/4 образ из клипа # янеплачу нравится тебе больше всего?

Что пошло не так, как мы задумали:

платье порвалась слишком сильно и ее пришлось сшивать на месте

у меня был только один дубль, чтобы красиво намочить волосы и он оказался с техническим браком

во время съемки финальной сцены лил сильный дождь со снегом и клип был под угрозой. Пришлось мокнуть, чтобы спасти видео

P.S В клипе есть еще один образ, которого здесь нет. Найдешь? Может он тебе как раз и понравится больше всего", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Обрааз бомба", "А можно еще?", "Это огонь, конечно", "Каждый по-своему, конечно", "Ты красивая в каком-угодно образе".

Напомним, как выглядит муж Цибульской, которого она скрывает много лет

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