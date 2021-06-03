Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як виглядала в молоді роки

41-річна модель прославилася завдяки своїм таланту і зовнішності, пише Politeka.net. Кар'єра Ольги починалася з випадкової зустрічі з агентом, дівчина скористалася шансом і зараз стала світовою зіркою.

Артистка нерідко згадує фото, де ще зовсім молода. Так, на одному з недавніх чорно-білих таких знімків модель позувала з об'ємною зачіскою і вбранні, що підкреслило її фігуру. Вона дивилася в камеру, відчинивши губи.

"Насолоджуємося ще одним днем прекрасної погоди! 😊", - написала Куриленко.

За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Неймовірна Сі.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Шикарна жінка ❤️", " улюблена фотографія 😍", " прекрасна леді 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «подобається зачіска 😍", " Красиво !!! Привіт з Патагонії. 😍 😍 😍 ", "Супер се**і, спекотна, чудова ❤️❤️❤️❤️», «красуня😍 😍», «чудове чорно-біле ❤️🔥❤️🔥❤️🔥», «Ти просто приголомшлива і така класна", "вона приголомшлива жінка«,» насолоджуюся ще однією красивою твоєю фотографією", " красива і приголомшлива😍❤️🔥", - написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала без макіяжу, демонструючи натуральну красу. Шкіра зірки просто сяяла, вигляд її був свіжим і привабливим.

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