Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже давно построила успешную карьеру актрисы за пределами Украины. Уроженка Бердянска покинула Бердянск, переехав в Москву, а спустя некоторое время отправилась в Европу, где начинала моделью, а потом стала актрисой.

В этот раз Ольга позировала в черно-белом платье. Красотка радовала фанатов безупречной улыбкой, а рукой поправляла волосы.

"С горбатым (средой - прим. ред.) днем", - написала Ольга под фотографией.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Улыбка прекрасна", "Слишком красиво", "Красивая женщина", "С горбатым днем", "Красивая очень", "Самая красивая улыбка улыбка мире", "Ты такая красивая", "Я люблю твой разум", "С днем ​​тебя", "Прекрасная актриса, с тех пор, как я увидел ее в Обливионе, я был загипнотизирован", "Отличный человек, с которым можно развлечься. Оставайся в безопасности".

Мы писали, что известная актриса Ольга Куриленко предстала в разных образах, в которых одинаково эффектно.

В этот раз красотка решила вспомнить свои образы с вызывающе красной помадой - она блистала на экранах, благодаря последнему фильму, в котором впечатлила "мистера Бина".

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