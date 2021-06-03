Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как выглядела в молодые годы
41-летняя модель прославилась благодаря своим таланту и внешности, пишет Politeka.net. Карьера Ольги начиналась со случайной встречи с агентом, девушка воспользовалась шансом и сейчас стала мировой звездой.
Артистка нередко вспоминает фото, где еще совсем молода. Так, на одном из недавних черно-белых таких снимков модель позировала с объемной прической и наряде, подчеркнувшем ее фигуру. Она смотрела в камеру, распахнув губы.
"Наслаждаемся еще одним днем прекрасной погоды! 😊", - написала Куриленко.
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За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Невероятна си.❤️❤️❤️", "Шикарная женщина ❤️", "Любимая фотография 😍", "Прекрасная леди 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Нравится прическа 😍», «Красиво !!! Привет из Патагонии. 😍😍😍», «Супер се**и, знойная, великолепная ❤️❤️❤️❤️», «Красавица 😍😍», «Великолепное черно-белое ❤️🔥❤️🔥❤️🔥», «Ты просто потрясающая и такая классная», «Она потрясающая женщина», «Наслаждаюсь еще одной красивой твоей фотографией», "Красивая и потрясающая 😍❤️🔥", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала без макияжа, демонстрируя натуральную красоту. Кожа звезды просто сияла, вид ее был свежим и привлекательным.
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