Телеведуча Леся Нікітюк у кумедній формі показала, як може проходити тренування в спортзалі

Темпераментна телеведуча звикла в своєму стилі показувати особисте життя, не розкриваючи при цьому дійсно важливих деталей. Щоб звернути увагу також на себе, зрідка Никитюк розповідає про важливі для себе події або, навпаки, придумує розважальний контент.

Цього разу не обійшлося без жартів про спортзал після насиченого відпочинку в Туреччині. Леся вирішила показати, як приміряє модний спортивний костюм з салатовими вставками, а також зручні кросівки. Після чого зірка розсмішила незграбним виглядом, пробираючись в сам зал і потім тренуючись перед камерами.

"Я завжди починаю займатися спортом:

🔸З Понеділка

🔹З 1 січня

🔸Ну і після оформлення банківської карти

Я вибираю третій варіант, але з Понеділка❤", - жартівливо помічає Нікітюк, не боячись насмішити аудиторію.

Фанати відповідають по-своєму: "Що робити тим, у кого немає місця в декольте ???; Краще реклами не бачив😂; а тепер ганчірку в руки і мити скло 😂; Леся, ви просто клас🔥; креативна реклама 😍; Ух, Леся і смешнючка! 😂 ; Антисептиком вмилася після обіймання двері? 😂 ; скло-то хто мити буде? 😂 ; гуру реклами"»

Раніше у своєму мікроблозі зірка вирішила поділиться з шанувальниками яскравими відео зі свого розкішного відпочинку в Туреччині з ідеальним чоловіком.

На кадрах, які Леся показала в сторіс, її можна побачити в транспорті з водієм, який везе її спортзал. За словами зірки, вілла, в якій вона відпочиває, надає помічника, який її скрізь возить і все приносить.

"Останній день нашої відпустки починається зі спортзалу, в який я зараз їду. Пацанчик мене везе. Батлер мій. Тут з віллою дають батлера, такого прекрасного чоловіка, який скрізь тебе возить, все тобі носить. Так що фортануло мені, звичайно тут", - розповіла Леся у своєму відео.

Нагадавши, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:

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