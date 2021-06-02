Телеведущая Леся Никитюк в забавной форме показала, как может проходить тренировка в спортзале

Темпераментная телеведущая привыкла в своем стиле показывать личную жизнь, не раскрывая при этом действительно важных деталей. Чтобы обратить внимание также на себя, изредка Никитюк рассказывает о важных для себя событиях или, наоборот, придумывает развлекательный контент.

В этот раз не обошлось без шуток про спортзал после насыщенного отдыха в Турции. Леся решила показать, как примеряет модный спортивный костюм с салатовыми вставками, а также удобные кроссовки. После чего звезда рассмешила неловким видом, пробираясь в сам зал и затем тренируясь перед камерами.

«Я всегда начинаю заниматься спортом:

🔸С понедельника

🔹С 1 января

🔸Ну и после оформления банковской карты

Я выбираю третий вариант, но с понедельника ❤», - шутливо подмечает Никитюк, не боясь насмешить аудиторию.

Фанаты отвечают по-своему: «Что делать тем, у кого нет места карточки в декольте ???; Лучше рекламы не видел 😂; А теперь тряпку в руки и мыть стекло 😂; Леся, Вы просто класс🔥 крутая девочка; Креативная реклама 😍; Ух, Леся и смешнючка! 😂; Антисептиком умылась после обнимания двери? 😂; стекло-то кто мыть будет? 😂; гуру рекламы».

Ранее в своем микроблоге звезда решила поделится с поклонниками яркими видео со своего роскошного отдыха в Турции с идеальным мужчиной.

На кадрах, которые Леся показала в сторис, ее можно увидеть в транспорте с водителем, который везет ее спортзал. По словам звезды, вилла, в которой она отдыхает, предоставляет помощника, который ее везде возит и все приносит.

"Последний день нашего отпуска начинается со спортзала, в который я сейчас еду. Пацанчик меня везет. Батлер мой. Тут с виллой дают батлера, такого прекрасного мужчину, который везде тебя возит, все тебе носит. Так что фортануло мне, конечно тут", - рассказала Леся в своем видео.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами:

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