Співачка і актриса Дженніфер Лопес на виступі під час інтерв'ю показала занадто відкрите декольте

Після запуску власного бренду косметики Дженніфер Лопес почала активно давати інтерв'ю і розповідати про своє життя, плани на майбутнє і проекти. І хоча зірці вже через місяць виповниться 52 роки, здається, вона правда знає ідеальні способи догляду за собою.

У ролику Лопес виглядає досить просто і невимушено одночасно, адже в розслабленій позі спокійно обсужадала цікавлять її теми, не забуваючи при цьому активно жестикулювати і блищати природною красою.

У коричневому вільному вбранні артистка приховала талію, проте замість демонстрації Преса зірка у всій красі продемонструвала зону декольте. Відкритий верх з вирізом мало не допупка привернув до себе всю увагу фанатів Лопес.

Також, щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою. Одним з особистих роликів з роботи над новим проектом Лопес також поділилася зовсім недавно, показуючи себе справжню.

Фанати були захоплені: "Ти виглядаєш так круто🌺 💋; воу, можна простіше? Так дивовижно; Straight Face Gang Wya? 😐 ; З любов'ю всім❤️ хто це читає❤️; мені б бути такою ж гарненькою😢; я так схвильований, люблю тебе😘; Королева👑 🥰; та вона як горить у вогні 😩 я так схвильований і знаю, що це буде шедевр!; Ти така красива 💕; не можу дочекатися зустрічі з тобою завтра !!; Не можу дочекатися ❤️" »

Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій " сукні

Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "і це в 51 рік!"