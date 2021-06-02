Певица и актриса Дженнифер Лопес на выступлении во время интервью показала слишком открытое декольте

После запуска собственного бренда косметики Дженнифер Лопес начала активно давать интервью и рассказывать о своей жизни, планах на будущее и проектах. И хотя звезде уже через месяц исполнится 52 года, кажется, она правда знает идеальные способы ухода за собой.

В ролике Лопес выглядит довольно просто и непринужденно одновременно, ведь в расслабленной позе спокойно обсужадала интересующие ее темы, не забывая при этом активно жестикулировать и блистать естественной красотой.

В коричневом свободном наряде артистка скрыла талию, однако вместо демонстрации пресса звезда во всей красе продемонстрировала зону декольте. Открытый верх с вырезом чуть ли не допупка привернул к себе все внимание фанатов Лопес.

Также, чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой. Одним из личных роликов с работы над новым проектом Лопес также поделилась совсем недавно, показывая себя настоящую.

Фанаты были восхищены: «Ты выглядишь так круто🌺💋; Воу, можно проще? Так изумительно; Straight Face Gang Wya? 😐; С любовью всем❤️ кто это читает❤️; мне бы быть такой же хорошенькой😢; Я так взволнован, люблю тебя😘; Королева 👑🥰; да она как горит в огне😩 Я так взволнован и знаю, что это будет шедевр!; Ты такая красивая 💕; Не могу дождаться встречи с тобой завтра !!; Не могу дождаться ❤️».

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье

Также Politeka писала, что нестареющая Дженнифер Лопес сразила видами своих сочных округлостей в микро-бикини: "И это в 51 год!"