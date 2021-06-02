Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, підкорила сяючим відео на пляжі

Зірка виглядає дуже доглянуто і яскраво завдяки старанним тренуванням і правильному догляду за собою. При цьому Алессандра не приховує, як важко їй було привести себе в форму після пологів. Проте, до минулого вона повертатися більше не бажає, замість цього, модель пропонує дивитися на сьогодення.

Цього разу красуня опублікувала в Instagram цілу серію кадрів з відпочинку біля басейну. Позуючи в яскравому бікіні, Амбросіо захопила підтягнутим тілом.

"Сьогодні, на честь трирічного ювілею montageloscabos, я відправляю одного щасливчика на один з моїх улюблених курортів», - написала модель, акцентуючи увагу на відпочинку.

"Ви міс ідеально хороша😍 😍; ліндааа, не можна бути такою; серце розбивається від цієї краси; Боже, ви з кожним днем молодше, така красуня; білосніжна Романтика, чудова, зовсім молода викрадачка краси; милування райським куточком; фантастично круто🔥; будь ласка, продовжуйте, ви Така інтриганка», - пишуть захоплені користувачі.

Також відома красуня показала, як виглядають на її думку ідеальні вихідні в колі близьких. У той же час Амбросіо змогла захопити і вдалим пляжним цибулею. Позуючи в літньому комплекті, що складається з топа і спідниці на одній зав'язці, що з'єднується на животі, модель підкреслила ідеальність своїх форм.

«Я виглядаю краще, ніж до появи дітей, хоча мені довелося дійсно поборотися. З тих пір у мене сайкл по понеділках, пілатес по середах і йога по п'ятницях. Іноді здається, що є речі важливіші тренування, але їх немає. Адже немає нічого важливішого за здоров'я", - підмітила одного разу модель.

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