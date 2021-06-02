Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, покорила сияющим видео на пляже

Звезда выглядит очень ухоженно и ярко благодаря усердным тренировкам и правильному уходу за собой. При этом Алессандра не скрывает, как тяжело ей было привести себя в форму после родов. Тем не менее, к прошлому она возвращаться больше не желает, вместо этого, модель предлагает смотреть на настоящее.

В этот раз красавица опубликовала в Инстаграм целую серию кадров из отдыха у бассейна. Позируя в ярком бикини, Амбросио восхитила подтянутым телом.

«Сегодня, в честь трехлетнего юбилея montageloscabos, я отправляю одного счастливчика на один из моих любимых курортов», - написала модель, акцентируя внимание на отдыхе.

«Вы мисс идеально хороша😍😍; Линдааа, не можно быть такой; Сердце разбивается от этой красоты; боже, вы с каждым днем моложе, такая красавица; белоснежная романтика, превосходная, совсем молодая похитительница красоты; любование райским уголком; Фантастически круто🔥; пожалуйста, продолжайте, вы такая интриганка», - пишут восхищенные пользователи.

Также известная красотка показала, как выглядят по ее мнению идеальные выходные в кругу близких. В то же время Амбросио смогла восхитить и удачным пляжным луком. Позируя в летнем комплекте, состоящем из топа и юбки на одной завязке, соединяющейся на животе, модель подчеркнула идеальность своих форм.

«Я выгляжу лучше, чем до появления детей, хотя мне пришлось действительно побороться. С тех пор у меня сайкл по понедельникам, пилатес по средам и йога по пятницам. Иногда кажется, что есть вещи поважнее тренировки, но их нет. Ведь нет ничего важнее здоровья», — подметила однажды модель.

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