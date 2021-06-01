Відома співачка Тіна Кароль у білому вбранні з вирізами на талії показала стилньий образ

Намагаючись звернути увагу публіки на себе, Кароль часто показує образи в нових фотосесіях, підкорюючи красою. Причому для вдалої зйомки зірка підбирає вбрання в досить різних стилях. Проте, найвдалішими залишаються луки з трендовими сукнями.

Як правило, в образах Кароль залишається один пікантний акцент, цього разу образ підкреслив тонку талію зірки. І хоча Кароль не показує, як інші зірки, як потіє в спортзалі, вона не раз помічала, що також періодично сидить на дієтах, а ось займається спортом регулярно.

У білій сукні з вирізами з боків під ребрами Тіна спокусливо прогнулася, звертаючи увагу також і на стрункі ноги. Не обійшлося і без коментарів про схуднення:

"Прямо в мій день народження пост з'явився🥺 😏❤️; В тобі все зводить мене з розуму"; найкрасивіша😍; незаконно бути такою красивою😍; просто вау!; Ваууууууууу🔥 😍 яка красуня❤; зводиш мене з розуму, красиво...🤧 🤍; ух яка Грація 🔥; абалдеть не встати😻; а схудла то як... Жах... Їж більше❤️; вбила наповал 💔" »

Також нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, показали миле фото, на якому артистка позує в шикарному образі.

Як видно, Тіна відображена десь в закуліссі "Танців з зірками", де була ведучою прямих ефірів. Перед камерою зірка з'явилася в розкішному образі-на ній відверте білосніжне плаття цікавого фасону, яке ледь прикриває пишне декольте і підкреслює струнку фігурку. Волосся артистки розпущене і м'якими хвилями спадає на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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