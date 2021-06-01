Известная певица Тина Кароль в белом наряде с вырезами на талии показала стилньый образ

Стараясь обратить внимание публики на себя, Кароль часто показывает образы в новых фотосессиях, покоряя красотой. Причем для удачной съемки звезда подбирает наряды в довольно разных стилях. Тем не менее, самыми удачными остаются луки с трендовыми платьями.

Как правило, в образах Кароль остается один пикантный акцент, в этот раз образ подчеркнул тонкую талию звезды. И хотя Кароль не показывает, как другие звезды, как потеет в спортзале, она не раз подмечала, что также периодически сидит на диетах, а вот занимается спортом регулярно.

В белом платье с вырезами по бокам под ребрами Тина соблазнительно прогнулась, обращая внимание также и на стройные ноги. Не обошлось и без комментариев о похудении:

«Прямо в мой день рождения пост появился🥺😏❤️; В тебе все сводит меня с ума”; Самая красивая😍; Незаконно быть такой красивой😍; Просто вау!; Ваууууууууу🔥😍 какая красотка ❤; Сводишь меня с ума, красиво… 🤧🤍; Ух какая грация 🔥; абалдеть не встать😻; А похудела то как... Ужас... Кушай больше❤️; Сразила наповал 💔».

Также недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, показали милое фото, на котором артистка позирует в шикарном образе.

Как видно, Тина запечатлена где-то в закулисье "Танцев со звездами", где была ведущей прямых эфиров. Перед камерой звезда появилась в роскошном образе – на ней откровенное белоснежное платье интересного фасона, которое едва прикрывает пышное декольте и подчеркивает стройную фигурку. Волосы артистки распущены и мягкими волнами спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".