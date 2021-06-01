Відома модель Емілі Ратаковски у "хижому" бікіні здатна перевершити будь-яку модель на пляжі

Оскільки молода супермодель завжди володіла дивно стрункою фігурою, а через два місяці після пологів вже з'явилася на прогулянці в топіку, приголомшивши плоским животом, фанати просто одержимі дізнатися секрети краси зірки. При цьому сама Ратаковскі підкреслює: їй просто пощастило.

Кожен раз під час інтерв'ю Емілі помічає, що у неї немає особливих правил по догляду за собою, тільки певні обмеження. На фото, представленому на фан-акаунті, добре видно, як Ратаковскі виглядає без фільтрів. Зірка така хороша, що навіть в косметиці не потребує. Леопардовий бікіні тільки підкреслив її гідності.

"Мініатюрна, як лялечка", - пише один з шанувальників в мережі.

Емілі намагається харчуватися збалансованим меню, в якому є все, причому ввечері Ратаковскі не ставить собі обмежень.

"Думаю, періодично можна дозволяти собі зайвого. Я не божевільний про чіпси, але люблю насолоджуватися кексом або круасаном вранці. Дуже важливо давати собі послаблення, але разом з тим думати про те, що входить в продукти, чим саме ти харчуєшся», - одного разу сказала Ратаковскі.

Ще на одному з фото, представленому на фан-акаунті, Емілі блищала в червоному бікро-бікіні, ледь прикриває зайве. Саму Ратаковскі форма і стиль одягу не особливо цікавлять. Рекламуючи бренди, Емілі спокійно позує в самих різних образах, навіть якщо доводиться робити це фактично без одягу.

"Дуже гарячий ангел; дивовижна, як картина; їй потрібно що-небудь з'їсти, ох ці жертви моделі; така худа; дайте їй знати, що їй потрібно набрати вагу», - писали раніше, дивуючись худий фігурі Емілі.

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