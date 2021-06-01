Известная модель Эмили Ратаковски в "хищном" бикини способна превзойти любую модель на пляже

Поскольку молодая супермодель всегда обладала удивительно стройной фигурой, а через два месяца после родов уже появилась на прогулке в топике, ошеломив плоским животом, фанаты просто одержимы узнать секреты красоты звезды. При этом сама Ратаковски подчеркивает: ей просто повезло.

Каждый раз во время интервью Эмили подмечает, что у нее нет особых правил по уходу за собой, только определенные ограничения. На фото, представленном на фан-аккаунте, хорошо видно, как Ратаковски выглядит без фильтров. Звезда так хороша, что даже в косметике не нуждается. Леопардовый бикини только подчеркнул ее достоинства.

"Миниатюрная, как куколка", - пишет один из поклонников в сети.

Эмили старается питаться сбалансированным меню, в котором есть всё, причем вечером Ратаковски не ставит себе ограничений.

«Думаю, периодически можно позволять себе лишнего. Я не схожу с ума по чипсам, но люблю побаловать себя кексом или круассаном по утрам. Очень важно давать себе послабления, но вместе с тем думать о том, что входит в продукты, чем именно ты питаешься», - однажды сказала Ратаковски.

Еще на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, Эмили блистала в алом бикро-бикини, едва прикрывающем лишнее. Саму Ратаковски форма и стиль одежды не особе интересуют. Рекламируя бренды, Эмили спокойно позирует в самых разных образах, даже если приходится делать это фактически без одежды.

«Очень горячий ангел; удивительная, как картина; Ей нужно что-нибудь съесть, ох эти жертвы модели; такая худая; дайте ей знать, что ей нужно набрать вес», - писали ранее, удивляясь худой фигуре Эмили.

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