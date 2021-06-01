Артистка розповіла про свої враження

Популярна модель і співачка 35-річна Даша Астаф'єва вразила фігурою в купальнику

Велику популярність співачці допомогло придбати те, що вона ніколи не соромилася свого тіла, передає Politeka.net. Форми зірки дійсно вражають, і це можна побачити в будь-якій її зухвалій фотосесії.

Зірка демонструє свою красу в купальнику і навіть без.

Цього разу Даша позувала в майже невидимому бікіні біля великого вікна в сауні. Астаф'єва з вигідного ракурсу посвітила розкішними формами, спустивши рушник.

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Всього за п'ять хвилин публікація зібрала понад 800 лайків.

"❤️🔥❤️❤️Агонь)!!!!", "Красуня 💜 класний купальник 😊", " фігура💣 🚀 👏", " Краса!", "Ідеальне тіло", "Даша, гармата🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "шикарна❤️", " Дарина ви се**уально виглядаєте❤️🔥", " ну за щооо 😯 ну чомууу ви така неймовірна, просто велика краса😳 🙀 🙀", " Афродіта нашого часу!", "Фігурка😍 😍 😍 😍сама богиня краси!!!", "Персик😍 🔥 🔥", "Краса! Весь.. на ніч сьогодні не їм)", " це так красиво...немає слів❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року. У квітні 2006 року Астаф'єва стала «playmate Місяця» українського видання Playboy, а вже у 2007 році виграла титул «дівчини року».

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