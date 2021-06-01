Артистка рассказала о своих впечатлениях

Популярная модель и певица 35-летняя Даша Астафьева впечатлила фигурой в купальнике

Большую популярность певице помогло приобрести то, что она никогда не стеснялась своего тела, передает Politeka.net. Формы звезды действительно впечатляют, и это можно увидеть в любой самой ее дерзкой фотосессии.

Звезда демонстрирует свою красоту в купальнике и даже без.

В этот раз Даша позировала в почти невидимом бикини возле большого окна в сауне. Астафьева с выгодного ракурса посветила роскошными формами, спустив полотенце.

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Я чувствую себя легче и счастливее", - написала артистка.

Всего за пять минут публикация собрала более 800 лайков.

"❤️🔥❤️❤️Агонь)!!!!", "Красотка 💜 Классный купальник 😊", "Фигура💣🚀👏", "Красота!", "Идеальное тело", "Даша, пушка🔥🔥🔥🔥🔥", "Шикарная❤️", "Дарья вы се**уально выглядите ❤️🔥", "Ну за чтооо😯ну почемуууу вы такая невероятная,просто великая красота😳🙀🙀", "Афродита нашего времени!", "Фигурка😍😍😍😍Сама богиня красоты!!!", "Персик😍🔥🔥", "Красота! Всё.. на ночь сегодня не ем)", "Это так красиво...нет слов❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года. В апреле 2006 года Астафьева стала «playmate месяца» украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул «девушки года».

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