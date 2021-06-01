Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", постала в гарячому образі з червоними квітами у волоссі

Злата Огневич виглядає чудово у свої 35 років, передає Politeka.net. Зірка одного разу розкрила секрети своєї краси. Зокрема, красуня щовесни робить п'ять пілінгів, після яких можна відразу виходити "в люди".

Крім того, Огневич робить загальний ліфтинг обличчя спеціальним лазарем, масажі і чистки.



На нових фото в Instagram красуня позувала в чорній сукні-сітки, крізь яку можна було помітити тісне боді на тонких бретельках, майже не вмістивши пишні форми.

Завершили образ червоні квіти у волоссі, які надали образу якоїсь пристрасті. Ніжний макіяж з акцентом на очі і великі сережки у вухах також притягують погляд.

"У кожній з нас є щось від Малени...

Спасибі крутій команді, яка почула мій вайб ♥️🔥 💋", - написала зірка.

За чотири години публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів:

"🔥 🔥 🔥кращі фото!!! Тобі так личить цей образ!", "Як же вам личить 🔥 🔥 🔥 мабуть - це є в душі"," вам дуже і дуже такий образ🔥"," приголомшлива😍❤️", " Woow 😍 це фантастика! Я слів зараз не підберу, дуже красиво! Ви неймовірна🔥 🔥 🔥 🤍"," вам дуже личить цей образ😍 🔥❤️", " ви неймовірна,я думаю що це мабуть, один кращих ваших образів, які я бачила. За останній час", ""😍 😍 😍 тільки хотів написати про Белуччі", " 🔥 брюнеткою ви просто неймовірно яскрава😍", " красуня! ❤🌺", "Іспанська жінка української краси".

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