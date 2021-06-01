Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", предстала в горячем образе с красными цветами в волосах

Злата Огневич выглядит превосходно в свои 35 лет, передает Politeka.net. Звезда однажды раскрыла секреты своей красоты. В частности, красотка каждую весну делает пять пилингов, после которых можно сразу выходить "в люди".

Кроме того, Огневич делает общий лифтинг лица специальным лазарем, массажи и чистки.



На новых фото в Инстаграм красотка позировала в черном платье-сетки, сквозь которое можно было заметить тесное боди на тонких бретельках, почти не вместив пышные формы.

Завершили образ красные цветы в волосах, которые придали образу некой страсти. Нежный макияж с акцентом на глаза и крупные серьги в ушах также притягивают взгляд.

"В каждой из нас есть что-то от Малены...

Спасибо крутой команде, которая услышала мой вайб ♥️🔥💋", - написала звезда.

За четыре часа публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев:

"🔥🔥🔥 лучшие фото!!! Тебе так идёт этот образ!", "Как же вам идет 🔥🔥🔥 видимо - это есть в душе", "Вам очень и очень такой образ🔥", "Потрясающая 😍❤️", "Woow😍Это фантастика! Я слов сейчас не подберу, очень красиво! Вы невероятная🔥🔥🔥🤍", "Вам очень идёт этот образ 😍🔥❤️", "Вы невероятная,я думаю что это пожалуй, один лучших ваших образов, которые я видела. За последнее время", ""😍😍😍 только хотел написать о Белуччи", "🔥 Брюнеткой вы просто невероятно яркая 😍","Испанская женщина украинской красоты", "Красавица! ❤🌺".

Сообщалось, что "Холостячка" Огневич поведала, как получила от любимого по лицу и что было дальше

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич начала снимать одежду перед камерой, поразив кадрами

А еще Politeka писала, что новая "Холостячка" Огневич в наряде с декольте рассказала, что значит быть женщиной