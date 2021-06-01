Популярна співачка Настя Каменських у трендовому купальнику зі зміненим принтом відпочила біля басейну

Настя, як відомо, вільний час часто проводить вдома, де веселиться біля власного басейну. Тому багато яскраві кадри артистки зроблені саме там. Раніше співачка поділилася знімком з відпочинку, який відразу ж поширився в соціальній мережі Instagram.

Підкресливши форми відрядним купальником зі зміїним принтом, Настя звернула увагу на сяючу шкіру і кучеряві локони, яким приділяє досить багато часу. Щоб виглядати відмінно на камеру, зірці доводиться багато працювати над собою, адже її постійно критикують за зайву вагу.

"До літа Залишилося 5 днів! Ви готові до літа?» ,- йдеться у підписі до кадру.

Фанати відповіли: "завжди готова 🌞; 😂ні; ні. Я не готова. І напевно ніколи не буду🙄; Настюня❤ вогонь; завжди готовий😍; так; красуня; так; готові», - відповідають в мережі.

Раніше також зіркова красуня поділилася в мережі жаркими кадрами, які були зроблені в рамках фотосесії для презентації нового кліпу "червоне вино".

На нових фотографіях Настя позує в цікавій локації і зухвалому образі. Перед камерою зірка з'явилася у вузьких чорних лосинах, які щільно облягають стрункі ніжки, також на ній блискучий піджак оригінального фасону з темним блискучим корсетом. Цей наряд підкреслив витончену фігуру і пружне апетитне декольте красуні. Волосся співачки зібране у високий хвіст і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж.

Нагадавши, Каменських похвалилася садом і заскленою терасою в їх з Потапом особняку: "Ретро у всьому".

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