Популярная певица Настя Каменских в трендовом купальнике со змениным принтом отдохнула у бассейна

Настя, как известно, свободное время часто проводит дома, где веселится у собственного бассейна. Поэтому многие яркие кадры артистки сделаны именно там. Ранее певица поделилась снимком из отдыха, который сразу же распространился в социальной сети Инстаграм.

Подчеркнув формы сдельным купальником со змеиным принтом, Настя обратила внимание на сияющую кожу и кудрявые локоны, которым уделяет довольно много времени. Чтобы выглядеть отлично на камеру, звезде приходится много работать над собой, ведь ее постоянно критикуют за лишний вес.

«До лета осталось 5 дней! Вы готовы к лету?», - говорится в подписи к кадру.

Фанаты ответили: «Всегда готова 🌞; 😂нет; Нет. Я не готова. И наверно никогда не буду🙄; Настюня❤ огонь; Всегда готов😍; Да; Красотка; Да; Готовы», - отвечают в сети.

Ранее также звездная красотка поделилась в сети жаркими кадрами, которые были сделаны в рамках фотосессии для презентации нового клипа "Красное вино".

На новых фотографиях Настя позирует в интересной локации и дерзком образе. Перед камерой звезда появилась в узких черных лосинах, которые плотно облегают стройные ножки, также на ней блестящий пиджак оригинального фасона с темным сверкающим корсетом. Этот наряд подчеркнул изящную фигуру и упругое аппетитное декольте красотки. Волосы певицы собраны в высокий хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж.

Напомним, Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке: "Ретро во всем".

Как сообщала Politeka, Каменских в летнем сарафане раскрыла секреты ухода за собой: "Самое главное...".

Также Politeka писала, Каменских в красном платье с декольте перепутали с Ани Лорак: "Бомба ракета".