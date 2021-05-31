Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як веселилася на відпочинку в чорному бікіні

Відома виконавиця часто показує на своїй сторінці в Instagram, як проводить час у відпустці, як ніжиться на пляжі і як щаслива в колі друзів і близьких. Не рідко Настя дивує досить відкритими образами, що демонструють її форми у всій красі.

Цього разу артистка показала, як провела час на пляжі в чорному маленькому купальнику на зав'язках. Розкривши тонку сукню в квіточку, зірка навмисно вип'ятила форми вперед, роблячи акцент на фігурі.

"Після заходу завжди настає новий день. Так природа показує нам, що будь - яке завершення-це завжди початок чогось нового. І прекрасного ❤️", - багатозначно написала Настя.

Шанувальники висловили захоплення її образом.

"Нереальна😍; завжди один і той же образ: шнурочки-ланцюжки і чорний купальник; шикарне тіло; красуня🔥❤️; повністю згодна🔥; згодна! Дуже актуально зараз в моєму житті 👍; Богиня ❤; дуже красива 😍; ти дуже красива ❤️; ви дуже красива); кров з молоком; дуже актуально для мене сьогодні! Чекаю свій Світанок! Настя, чудова 😍"».

Раніше Настя позувала в білосніжній блузі, зверху якої одягла жакет бежевого кольору. Також артистка була у вузьких джинсах з "дірками" і білих кросівках. Образ завершила сумочка. Великі локони надали красуні якоїсь ніжності.

У такому вигляді Каменських позувала у дворі будинку на зеленому газоні. А поруч із зіркою була її улюблениця-маленька собачка Мімі. На одному з кадрів виконавиця погладила своє "Малятко".

Нагадавши, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

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