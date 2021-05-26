Известная украинская певица Настя Каменских показала себя в ванной

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала очень известной среди украинцев благодаря дуэту "Потап и Настя". Красотка недавно выпустила песню "Красное вино", которую прослушали на "Ютубе" более двух миллионов раз. Не забывает Настя и о Инстаграм, где регулярно делиться интересным контентом.

В этот раз Настя опубликовала в сторис кадры, на которых позировала в халате. Девушка задрала наряд, демонстрируя роскошные ножки. Красотка погладила ножку, ухаживая за кожей, обратилась к фанатам:

"Ваше тело будет неотразимым".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, так как в сторис нет подобных инстументов, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Роскошная красотка".

Сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских решила попробовать себя в новом стиле, представив клип на песню "Красное вино".

"Сила женщины - в ее многогранности. Именно это вдохновило меня на создание альбома «Красное вино». Я хочу, чтобы каждая девушка, слушая эти песни, поняла и почувствовала - она может быть любой. Той, какой сама выбрала быть", - написала Настя.

Напомним, Каменских в черных кружевах понежилась у бассейна возле дома

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