Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как веселилась на отдыхе в черном бикини

Известная исполнительница часто показывает на своей странице в Инстаграм, как проводит время в отпуске, как нежится на пляже и как счастлива в кругу друзей и близких. Не редко Настя удивляет довольно открытыми образами, демонстрирующими ее формы во всей красе.

В этот раз артистка показала, как провела время на пляже в черном маленьком купальнике на завязках. Распахнув тонкое платье в цветочек, звезда намеренно выпятила формы вперед, делая акцент на фигуре.

«После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение - это всегда начало чего-то нового. И прекрасного ❤️», - многозначительно написала Настя.

Поклонники выразили восхищение ее образом.

«Нереальная😍; всегда один и тот же образ: шнурочки-цепочки и черный купальник; шикарное тело; Красотка🔥❤️; Полностью согласна🔥; Согласна! Очень актуально сейчас в моей жизни 👍; Богиня ❤; Очень красивая 😍; Ты очень красивая ❤️; Вы очень красивая); Кровь с молоком; Очень актуально для меня сегодня! Жду свой рассвет! Настя, великолепна 😍».

Ранее Настя позировала в белоснежной блузе, сверху которой надела жакет бежевого цвета. Также артистка была в узких джинсах с "дырками" и белых кроссовках. Образ завершила сумочка. Крупные локоны придали красотке некой нежности.

В таком виде Каменских позировала во дворе дома на зеленом газоне. А рядом со звездой была ее любимица - маленькая собачка Мими. На одном из кадров исполнительница погладила свою "малышку".

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

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