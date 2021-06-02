Модель може дозволити собі бути в будь-якому вигляді

Відома модель Емілі Ратаковски у кольоровому купальнику підкреслила засмаглу фігуру

Супермодель брала участь в показах разом з моделями зі світовим ім'ям, а співпрацюючи з кращими брендами одягу, Емілі також заробила хорошу репутацію. Дівчина встигла стати амбассадором відразу декількох брендів косметики, масок для обличчя і обличчям бренду по догляду за волоссям.

Не секрет, що дівчина одержима доглядом за обличчям і локонами, адже через роботу моделлю вона боїться зіпсувати зовнішність. Одного разу Емілі навіть заявила, що не хоче стати лисіючою, як Наомі Кемпбелл, яка свого часу переборщила з частими укладаннями.

Тепер Ратаковскі вдома проводить час виключно в природному вигляді і не завдає косметику. Її волосся завжди розпущене, а для прогулянок по пляжу зірка вибирає досить відкриті бікіні, щоб отримати вдалий золотистий загар. Як видно, ніжно-блакитний відтінок Емілі дуже йде. Простота пляжного лука тільки підкреслила її природну красу.

Раніше Емілі засвітила себе після пологів, а також показала, як годує новонародженого сина під час відпочинку. Вважаючи це природним процесом, Емілі не стала прикривати бюст, після цього зірка також показала нову улюблену підвіску з ім'ям сина.

"Потрібна ланцюжок з ім'ям !!!!; Так. Багато. Люблю; стала набагато соковитіше😍 нічого зайвого; Мама, але зроби це модно ❤️; ця дитина живе кращим життям😩; Емілі, ти тепер матуся 🤪; він ще знає свою стать?; медовий кролик; у тебе ідеальне тіло🙈; найкрасивіша мама; ангели у плоті; ну навіщо соромитися – розкіш; Емілі ніби і не народжувала зовсім».

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні