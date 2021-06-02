Известная модель Эмили Ратаковски в цветном купальнике подчеркнула загорелую фигуру
Супермодель принимала участие в показах вместе с моделями с мировым именем, а сотрудничая с лучшими брендами одежды, Эмили также заработала хорошую репутацию. Девушка успела стать амбассадором сразу нескольких брендов косметики, масок для лица и лицом бренда по уходу за волосами.
Не секрет, что девушка одержима уходом за лицом и локонами, ведь из-за работы моделью она боится испортить внешность. Однажды Эмили даже заявила, что не хочет стать лысеющей, как Наоми Кэмпбелл, которая в свое время переборщила с частыми укладками.
Теперь Ратаковски дома проводит время исключительно в естественном виде и не наносит косметику. Ее волосы всегда распущены, а для прогулок по пляжу звезда выбирает достаточно открытые бикини, чтобы получить удачный золотистый загар. Как видно, нежно-голубой оттенок Эмили очень идет. Простота пляжного лука только подчеркнула ее естественную красоту.
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Ранее Эмили засветила себя после родов, а также показала, как кормит новорожденного сына во время отдыха. Считая это естественным процессом, Эмили не стала прикрывать бюст, после этого звезда также показала новую любимую подвеску с именем сына.
«Нужна цепочка с именем !!!!; Так. Много. Люблю; стала намного сочнее😍 Ничего лишнего; Мама, но сделай это модно ❤️; Этот ребенок живет лучшей жизнью😩; Эмили, ты теперь мамаша 🤪; Он еще знает свой пол?; медовый кролик; у тебя идеальное тело🙈; Самая красивая мама; ангелы во плоти; ну зачем стесняться – роскошь; Эмили будто и не рожала вовсе».
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини