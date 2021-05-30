Відома модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, на вечірці з'явилася в "золотій" сукні

Белла не так активно веде Instagram, як інші моделі. При цьому дівчина любить більше домашній відпочинок, а також прогулянки з друзями на пляжі, ніж галасливі зустрічі. Тим не менш, важливі заходи Хадід завжди відвідує.

Фанати вирішили поділитися цілою добіркою кадрів з модної зустрічі, на якій Белла блищала в золотій сукні з вирізом на всю спину і досить глибоким декольте. Крутячись перед камерою модель також змогла продемонструвати ідеальну і доглянуту шкіру з блискучим шиммером. А бронзатор на її щоках зробив вилиці більш виразними.

Як завжди, Хадід посміхалася на камеру, привітно позуючи перед об'єктивом. З різних ракурсів фігура зірки здалася ще більш стрункою.

"Ох ці вирізи такі прекрасні", - пишуть в мережі Instagram.

У реальному житті у зірки ж трохи інший стіл. Прямі джинси із завищеною талією модель може поєднувати як з класикою, так і з міні-топами або одним піджаком без блузки під низ. Ще один модний прийом з 1990-х років, який вибирає Белла-шкіряні штани, плащі або топи.

Правда, не завжди це виглядає доречно і скромно. Напівпрозора блуза була настільки обтягуючою, що ледь трималася на гудзиках на талії зірки. А ось через саму тканину добре видно, що позувала Хадід без нижньої білизни, яке досить часто просто не надягає, тим самим створюючи пікантний лук.

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