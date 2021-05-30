Известная модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, на вечеринке появилась в "золотом" платье

Белла не так активно ведет Инстаграм, как другие модели. При этом девушка любит больше домашний отдых, а также прогулки с друзьями на пляже, чем шумные встречи. Тем не менее, важные мероприятия Хадид всегда посещает.

Фанаты решили поделиться целой подборкой кадров с модной встречи, на которой Белла блистала в золотом платье с вырезом на всю спину и довольно глубоким декольте. Крутясь перед камерой модель также смогла продемонстрировать идеальную и ухоженную кожу с блестящим шиммером. А бронзатор на ее щеках сделал скулы более выразительными.

Как всегда, Хадид улыбалась на камеру, приветливо позируя перед объективом. С разных ракурсов фигура звезды показалась еще более стройной.

"Ох эти вырезы так прекрасны", - пишут в сети Инстаграм.

В реальной жизни у звезды же немного другой стил. Прямые джинсы с завышенное талией модель может сочетать как с классикой, так и с мини-топами или одним пиджаком без блузки под низ. Еще один модный прием из 1990-х годов, который выбирает Белла – кожаные брюки, плащи или топы.

Правда, не всегда это выглядит уместно и скромно. Полупрозрачная блуза была настолько обтягивающей, что едва держалась на пуговках на талии звезды. А вот из-за самой ткани хорошо видно, что позировала Хадид без нижнего белья, которое довольно часто просто не надевает, тем самым создавая пикантный лук.

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