Відома модель Тілан Блондо, яку назвали найкрасивішою дівчинкою в світі, показала, як релаксує
Як пише Politeka.net, 20-річна Тілан Блондо ще в дитинстві стала популярною завдяки яскравій зовнішності і її назвали найкрасивішою дівчинкою в світі. Зараз за моделлю стежать мільйони фанатів в Instagram, де дівчина активно веде мікроблог.
Цього разу Тілан опублікувала фото, на якому з'явилася в білому міні-бікіні. Красуня лежала на дивані, зігнувши ніжки і насолоджуючись сонечком.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків, включаючи Тіну Кунакі (у заміжжі Кассель), а також написали коментарі:
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"Королева", "Круто", "виглядає чудово", "красива картина", " Ти така мила. Природна краса", "дуже красива обстановка", "яка елегантність, моя Тілан", "схоже, у тебе є сонце", "Красива лялька, я тебе дуже люблю, будь ласка, приділи мені увагу", "я люблю тебе, і я так тобою пишаюся".
Повідомлялося, що знаменита французька модель Тілан Блондо заінтригувала новим знімком.
"День 2. Прокинулася сьогодні о 4: 30 заради зйомки. Не можу дочекатися, щоб показати вам, хлопці, кампанію", - написала модель.
Тілан Блондо супроводила текст своїм фото в білому ТОПі. Плечі моделі залишилися повністю відкриті. Образ доповнюють фантазійні прикраси.
Нагадаємо, модель Тілан Блондо подуріла на камеру в одному халаті
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