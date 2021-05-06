Знаменитая французская модель Тилан Блондо показала, как готовится к новым съемкам
Юная красотка успела прославиться еще в раннем детстве, когда ее незаурядная внешность позволила ей прославиться как «самая красивая девочка в мире». С тех пор карьера Тилан шла только в гору и сейчас модель сотрудничает с такими крупными брендами, как Chanel, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris. Она является одной из самых высокооплачиваемых моделей в Европе.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Тилан решила показать, как она готовится к съемкам для гламурного журнала. На фото Блондо сидит перед зеркалом, а над ее внешним видом работает стилист.
Из одежды на модели – только лифчик. Ее лицо сразу же привлекает к себе внимание из-за яркого макияжа с цветными тенями и вызывающими румянами. Мужчина за кадром поправляет прическу красотки.
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Поклонники тут же принялись засыпать модель комплиментами в комментариях.
«Люблю тебя, крошка», «Эта красота!», «Такая красивая», «Это выглядит восхитительно», «Идеально», «Ты такая роскошная», «Люблю твои глаза», «Ты абсолютная королева», «Это замечательное фото и я желаю тебе приятного вечера, дорогая Тилан», - пишут люди.
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