Известная модель Тилан Блондо, которую назвали самой красивой девочкой в мире, показала, как релаксирует

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Тилан Блондо еще в детстве стала популярной благодаря яркой внешности и ее назвали самой красивой девочкой в мире. Сейчас за моделью следят миллионы фанатов в Инстаграм, где девушка активно ведет микроблог.

В этот раз Тилан опубликовала фото, на котором появилась в белом мини-бикини. Красотка лежала на диване, согнув ножки и наслаждаясь солнышком.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков, включая Тину Кунаки (в замужестве Кассель), а также написали комментарии:

"Королева", "Круто", "Выглядит великолепно", "Красивая картина", "Ты такая милая. Естественная красота", "Очень красивая обстановка", "Какая элегантность, моя Тилан", "Похоже, у тебя есть солнце", "Красивая кукла, я тебя очень люблю, пожалуйста, удели мне внимание", "Я люблю тебя, и я так тобой горжусь".

Сообщалось, что знаменитая французская модель Тилан Блондо заинтриговала новым снимком.

«День 2. Проснулась сегодня в 4:30 ради съемки. Не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята, кампанию», - написала модель.

Тилан Блондо сопроводила текст своим фото в белом топе. Плечи модели остались полностью открыты. Образ дополняют фантазийные украшения.

Напомним, модель Тилан Блондо подурачилась на камеру в одном халате

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