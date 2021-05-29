Відома модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, володіє незвичайним почуттям стилю

Дуже часто молода супермодель дивує появами на публіці, адже постає перед аудиторією в самих різних і екстраординарних нарядах. І хоча зірка є затребуваною моделлю і музою багатьох дизайнерів, вона часто спантеличує вибором повсякденного одягу.

Прямі джинси із завищеною талією модель може поєднувати як з класикою, так і з міні-топами або одним піджаком без блузки під низ. Ще один модний прийом з 1990-х років, який вибирає Белла-шкіряні штани, плащі або топи. Також, як видно на фото з фан-аккаунта Instagram, зірка любить і світлі образи.

"Рівень пристрасті підвищився", - пише один з коментаторів під постом.

Правда, не завжди це виглядає доречно і скромно. Напівпрозора блуза була настільки обтягуючою, що ледь трималася на гудзиках на талії зірки. А ось через саму тканину добре видно, що позувала Хадід без нижньої білизни, яке досить часто просто не надягає, тим самим створюючи пікантний лук.

В цілому, дівчина бере активну участь у фотосесіях і ділиться цікавими образами в соціальних мережах. Раніше Белла здалася перед камеройв цікавих штанях і ТОПі, який підняла рукою, а образ доповнила стильною великою сумочкою.

"Люблю", "мила", "раптово перчинки не вистачило", "о, Белла, Я люблю і обожнюю тебе", "Доброго ранку, хороша", "я так закоханий в тебе", "дитинко, ти красива", "оглушлива", "ось, будь ласка, корона", "я буквально люблю твій талант, ти все робиш унікальним", "найкраща в світі красуня".

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