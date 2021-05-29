Известная модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, обладает необычным чувством стиля

Очень часто молодая супермодель удивляет появлениями на публике, ведь предстает перед аудиторией в самых разных и экстраординарных нарядах. И хотя звезда является востребованной моделью и музой многих дизайнеров, она часто озадачивает выбором повседневной одежды.

Прямые джинсы с завышенное талией модель может сочетать как с классикой, так и с мини-топами или одним пиджаком без блузки под низ. Еще один модный прием из 1990-х годов, который выбирает Белла – кожаные брюки, плащи или топы. Также, как видно на фото из фан-аккаунта Инстаграм, звезда любит и светлые образы.

"Уровень страсти повысился", - пишет один из комментаторов под постом.

Правда, не всегда это выглядит уместно и скромно. Полупрозрачная блуза была настолько обтягивающей, что едва держалась на пуговках на талии звезды. А вот из-за самой ткани хорошо видно, что позировала Хадид без нижнего белья, которое довольно часто просто не надевает, тем самым создавая пикантный лук.

В целом, девушка активно участвует в фотосессиях и делится интересными образами в социальных сетях. Ранее Белла показалась перед камеройв интересных штанах и топе, который подняла рукой, а образ дополнила стильной большой сумочкой.

"Люблю", "Милая", "внезапно перчинки не хватило", "О, Белла, я люблю и обожаю тебя", "Доброе утро, хорошая", "я так влюблен в тебя", "Детка, ты красивая", "Оглушительная", "Вот, пожалуйста, корона", "Я буквально люблю твой талант, ты все делаешь уникальным", "Самая лучшая в мире красавица".

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