"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська вразила фігурою в білій сукні на вечирці

Хоча модель не увійшла і в ТОП-21 на конкурсі "Міс Всесвіт" в цьому році, вона не засмучується і продовжує свою діяльність, повідомляє Politeka.net.

Дівчина активно ділиться кадрами свого життя в Instagram, в якому у неї зараз налічується 54,4 тисячі підписників.

Цього разу красуня записала сторіс, направивши камеру на дзеркало. На відео зірка позувала в "дірявій" сукні білого кольору. Фігура у Ястремської еталонна, що підкреслило настільки гарне вбрання з пояском, який виділив тонку талію.

"Маямі", - підписала знімок зірка.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Єлизавета Ястремська в інтерв'ю КП розповіла, що заради конкурсу "Міс Всесвіт" їй довелося багато працювати і повністю поміняти своє життя. За словами моделі, вона "стерла" ноги в кров, доклавши багато зусиль за останні півроку.

Дівчина розповіла, що поразку на конкурсі вона пережила нелегко, адже не могла повірити, що вона витратила стільки сил даремно.

Єлизавета згадала - не почувши своє ім'я, у неї потемніло в очах.

При цьому красуня вважає, що виступила добре, але зачіску і макіяж можна було зробити краще.

Зараз в планах у "Міс Україна" робити проекти, які надихатимуть людей, і навіть створити свою телепередачу, де братиме інтерв'ю у успішних людей.

Нагадаємо, "Міс Україна-2020 "Ястремська помірялася формами з молоденькими суперницями:"Королева завжди одна".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

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