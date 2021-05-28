"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская впечатлила фигурой в белом платье на вечеринке

Хотя модель не вошла и в ТОП-21 на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году, она не расстраивается и продолжает свою деятельность, сообщает Politeka.net.

Девушка активно делится кадрами своей жизни в Инстаграм, в котором у нее сейчас насчитывается 54,4 тысячи подписчиков.

В этот раз красотка записала сторис, направив камеру на зеркало. На видео звезда позировала в "дырявом" платье белого цвета. Фигура у Ястремской эталонная, что подчеркнул столь красивый наряд с пояском, выделившим тонкую талию.

"Майами", - подписала снимок звезда.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Елизавета Ястремская в интервью КП рассказала, что ради конкурса "Мисс Вселенная" ей пришлось много трудиться и полностью поменять свою жизнь. По словам модели, она "стерла" ноги в кровь, приложив много усилий за последние полгода.

Девушка рассказала, что поражение на конкурсе она пережила нелегко, ведь не могла поверить, что она потратила столько сил зря.

Елизавета вспомнила - не услышав свое имя, у нее потемнело в глазах.

При этом красотка считает, что выступила хорошо, но прическу и макияж можно было сделать лучше.

Сейчас в планах у "Мисс Украина" делать проекты, которые будут вдохновлять людей, и даже создать свою телепередачу, где будет брать интервью у успешных людей.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".