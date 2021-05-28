Популярна модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою у світі, поніжилася на сонці

Модель, незважаючи свою популярність, любить проводити час з близькими і далеко від камер. Причому Белла любить відвідувати ферму і кататися на конях. Також дівчина досить часто відвідує пляж, де ніжиться і загоряє без збентеження.

Оскільки Белла часто працює з фотографами, які люблять експериментувати з її стилем, вона також звикла впевнено демонструвати себе в будь-якому вигляді. У трендовому одязі або без – Хадід буде на висоті.

Тому в білому бікіні без верху, але в розстебнутій сорочці, ледь приховує бюст, моделі вдалося створити грайливий і пікантний образ. Також зірка змогла звернути увагу і на свою тонку талію, яку намагалася роздобути, активно худнучи на жорсткій дієті.

Найчастіше, як ми і писали, Белла проводить час на фермі з домашніми улюбленцями, влаштовує кінні прогулянки, проводить час з сестрою або близькими на пляжі. На інших фото, представлених на фан-акаунті в цей раз, видно, як зірка пару днів тому проводила час на пляжі в трендовому купальнику з вирізами на стегнах і талії.

"Белс не слухає, це фото для заздрісників; ми тебе любимо. наша королева 🛐; поза конкуренцією; продовжуйте робити те, що робили, тому що все, що ви робите, ідеально; Ти мій авторитет. моя Рольова модель; я хочу бути хоч трохи схожим на тебе-думаю, багато людей так роблять; це моє улюблене місце", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Белла Хадід розпалила формами в одній сіточці: "о, боже мій!".

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