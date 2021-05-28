Популярная модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной в мире, понежилась на солнце

Модель, несмотря свою популярность, любит проводить время с близкими и вдали от камер. Причем Белла любит посещать ферму и кататься на лошадях. Также девушка довольно часто посещает пляж, где нежится и загорает без смущения.

Поскольку Белла часто работает с фотографами, которые любят экспериментировать с ее стилем, она также привыкла уверенно демонстрировать себя в любом виде. В трендовой одежде или без – Хадид будет на высоте.

Поэтому в белом бикини без верха, но в расстегнутой рубашке, едва скрывающей бюст, модели удалось создать игривый и пикантный образ. Также звезда смогла обратить внимание и на свою тонкую талию, которую старалась заполучить, активно худея на жесткой диете.

Чаще всего, как мы и писали, Белла проводит время на ферме с домашними любимцами, устраивает конные прогулки, проводит время с сестрой или близкими на пляже. На других фото, представленных на фан-аккаунте в этот раз, видно, как звезда пару дней назад проводила время на пляже в трендовом купальнике с вырезами на бедрах и талии.

«Белс не слушает, это фото для завистников; мы тебя любим. наша королева 🛐; вне конкуренции; продолжайте делать то, что делали, потому что все, что вы делаете, идеально; ты мой авторитет. моя ролевая модель; Я хочу быть хоть немного похожим на тебя - думаю, многие люди так делают; это мое любимое место», - пишут поклонники.

Напомним, что Белла Хадид разгорячила формами в одной сеточке: "О, боже мой!".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид повергла в шок, выполнив рискованный элемент в мини-платье: "Одержимая...".

Также Politeka писала, что Белла Хадид нарядилась в прозрачное платье без белья: "Люблю больше всего...".