Знаменита французька модель Тілан Блондо заінтригувала новим знімком

20-річна красуня, яка ще будучи дитиною прославилася як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності, порадувала шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"День 2. Прокинулася сьогодні о 4: 30 заради зйомки. Не можу дочекатися, щоб показати вам, друзі, кампанію", - написала модель.

Тілан Блондо супроводила текст своїм фото в білому ТОПі. Плечі моделі залишилися повністю відкриті. Образ доповнюють фантазійні прикраси. На обличчі Тілан-легкий макіяж, що підкреслює природну красу, волосся акуратно укладені хвилями.

Шанувальники моделі не можуть дочекатися, щоб побачити нову фотосесію. Дівчину щедро обсипали компліментами.

"Найкрасивіша жінка в світі", " Ти виглядаєш офігітельно чудовою Тілан. Це така шикарна фотографія», «Приголомшлива», «найкрасивіша дівчинка», «ти занадто красива», «що за красуня», «Ангел», «абсолютно захоплююче», "Бомба", - пишуть в коментарях.

Раніше Тілан опублікувала міні-фільм, похвалившись фотосесією в замку. Тілан приміряла розкішні фешн образи, включаючи прозорі вбрання, червоне бальне плаття і миле міні.

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