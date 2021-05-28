Знаменитая французская модель Тилан Блондо заинтриговала новым снимком
20-летняя красотка, которая еще будучи ребенком прославилась как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности, порадовала поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
«День 2. Проснулась сегодня в 4:30 ради съемки. Не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята, кампанию», - написала модель.
Тилан Блондо сопроводила текст своим фото в белом топе. Плечи модели остались полностью открыты. Образ дополняют фантазийные украшения. На лице Тилан – легкий макияж, подчеркивающий природную красоту, волосы аккуратно уложены волнами.
Поклонники модели не могут дождаться, чтобы увидеть новую фотосессию. Девушку щедро осыпали комплиментами.
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«Самая красивая женщина в мире», «Ты выглядишь офигительно великолепной Тилан. Это такая шикарная фотография», «Ошеломительная», «Самая красивая девочка», «Ты слишком красивая», «Что за красотка», «Ангел», «Совершенно захватывающе», «Бомба», - пишут в комментариях.
Ранее Тилан опубликовала мини-фильм, похваставшись фотосессией в замке. Тилан примеряла роскошные фэшн образы, включая прозрачные наряды, красное бальное платье и милое мини.
Напомним, самая красивая девочка в мире в прозрачном платье устроила роскошную съемку в замке: «Жизнь богатых».
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире впечатлила формами в роскошном белье: "Абсолютная королева".
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