Знаменитая французская модель Тилан Блондо заинтриговала новым снимком

20-летняя красотка, которая еще будучи ребенком прославилась как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности, порадовала поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«День 2. Проснулась сегодня в 4:30 ради съемки. Не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята, кампанию», - написала модель.

Тилан Блондо сопроводила текст своим фото в белом топе. Плечи модели остались полностью открыты. Образ дополняют фантазийные украшения. На лице Тилан – легкий макияж, подчеркивающий природную красоту, волосы аккуратно уложены волнами.

Поклонники модели не могут дождаться, чтобы увидеть новую фотосессию. Девушку щедро осыпали комплиментами.

«Самая красивая женщина в мире», «Ты выглядишь офигительно великолепной Тилан. Это такая шикарная фотография», «Ошеломительная», «Самая красивая девочка», «Ты слишком красивая», «Что за красотка», «Ангел», «Совершенно захватывающе», «Бомба», - пишут в комментариях.

Ранее Тилан опубликовала мини-фильм, похваставшись фотосессией в замке. Тилан примеряла роскошные фэшн образы, включая прозрачные наряды, красное бальное платье и милое мини.

Напомним, самая красивая девочка в мире в прозрачном платье устроила роскошную съемку в замке: «Жизнь богатых».

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире впечатлила формами в роскошном белье: "Абсолютная королева".

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